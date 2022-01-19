Осака легко вышла в третий круг AO

Японка обыграла Мэдисон Бренгл

Наоми Осака / фото - Getty Images

14-я ракетка мира Наоми Осака вышла в третий круг Australian Open. В матче 1/32-й финала японка с легкостью обыграла американку Мэдисон Бренгл (6:0, 6:4).

Матч длился 1 час и 6 минут. За это время Осака смогла восемь раз подать навылет и реализовать пять брейк-поинтов из семи, всего раз ошибившись при подаче. Ее соперница не сделала ни одного эйса и выиграла один гейм на приеме, также совершив одну «двойную».

В следующем круге Осака сыграет против Аманды Анисимовой, которая в своем матче неожиданно победила Белинду Бенчич.

Напомним, украинка Элина Свитолина также вышла в третий круг AO.