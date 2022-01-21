Осака: «Не могу каждый сезон начинать с победы на турнире Большого шлема»
Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала поражение от американки Аманды Анисимовой в третьем круге Australian Open. Слова японки приводит tennisnow.com:
«Я боролась за каждое очко и не могу грустить по этому поводу. Я не бог, я не могу выигрывать каждый матч. Нужно это учитывать.
Конечно, было бы приятно выиграть турнир, но это особенное достижение, и я не могу ожидать, что каждый год буду начинать сезон с победы на Большом шлеме.
По ходу матча я очень выросла. В моем последнем матче в Нью-Йорке у меня был совершенно другой настрой, и я довольна, что сейчас все иначе. Конечно, я проиграла, но я довольна тем, что происходило на корте.
В этом году я хочу отыграть весь сезон с наилучшим настроем. Хочу бороться за каждое очко. Хочу независимо от результата уходить с корта и понимать, что я приложила максимум усилий и что никто не может ждать от меня большего, потому что они видели, как я боролась.
Если я сохраню такой настрой, то смогу выиграть больше матчей. Конечно, будут разочарования, но поражения – это лучшие уроки».
Осака становилась чемпионкой Открытого чемпионата Австралии в 2019 и 2021 годах.
Напомним, вскоре бывшая первая ракетка мира выпадет из топ-80 мирового рейтинга.
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