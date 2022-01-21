Осака: «Не могу каждый сезон начинать с победы на турнире Большого шлема»
Осака не переживает из-за падения в конец первой сотни рейтинга
Японская теннисистка не будет попадать в посев на большинстве турниров
15:28
Фото: WTA
Четырехкратная победительница турниров серии Большого шлема Наоми Осака поделилась мнением о том, что после Australian Open опустится в конец первой сотни одиночного рейтинга WTA. Слова японской теннисистки приводит @Musab_Abid:
«Не особо переживаю. Думаю, если по ходу сезона я продолжу так играть, то рейтинг восстановится. И если я не буду в посеве на Шлемах, то думаю, это другие будут больше переживать, что я могу на них попасть.
А мне нужно просто работать».
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Осака уступила Аманде Анисимовой. После матча японка заявила, что она не может все время начинать сезон с победы на мэйджоре.
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