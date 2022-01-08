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Осака не вышла на корт в полуфинале турнира в Мельбурне

Титулованная японка назвала причины такого решения
Теннис WTA
08 января 09:40
Осака не вышла на корт в полуфинале турнира в Мельбурне
Наоми Осака / Фото - edition.cnn.com
Экс-первый номер рейтинга WTA, японская теннисистка Наоми Осака снялась с полуфинального матча на турнире в Мельбурне-1.

О причинах такого решения Осака сообщила в Twitter.

«К большому сожалению, мне пришлось сняться с сегодняшней встречи. Мое тело слишком шокировано нагрузками от напряженных поединков после длительного перерыва».


Таким образом, россиянка Вероника Кудерметова без борьбы прошла в финал соревнований Melbourne Summer Set-1, в котором сыграет с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп.

Напомним, Осака в четвертьфинале турнира в Мельбурне-1 обыграла немку Андреа Петкович (6:1, 7:5).


Владимир Кириченко
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Теги

Наоми Осака Вероника Кудерметова Симона Халеп

Комментарии 1

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8 января 2022г. 14:51
всегда честная и искренняя Наоми.
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