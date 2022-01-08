Осака вышла в полуфинал турнира в Мельбурне
Осака не вышла на корт в полуфинале турнира в Мельбурне
Титулованная японка назвала причины такого решения
Наоми Осака / Фото - edition.cnn.comЭкс-первый номер рейтинга WTA, японская теннисистка Наоми Осака снялась с полуфинального матча на турнире в Мельбурне-1.
О причинах такого решения Осака сообщила в Twitter.
«К большому сожалению, мне пришлось сняться с сегодняшней встречи. Мое тело слишком шокировано нагрузками от напряженных поединков после длительного перерыва».
Таким образом, россиянка Вероника Кудерметова без борьбы прошла в финал соревнований Melbourne Summer Set-1, в котором сыграет с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп.
Напомним, Осака в четвертьфинале турнира в Мельбурне-1 обыграла немку Андреа Петкович (6:1, 7:5).
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