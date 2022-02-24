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Осака об Украине: «Сижу смотрю новости и не могу поверить своим глазам»

Теннисистка отметила, что молится за Украину
Теннис WTA
19:58
Осака об Украине: «Сижу смотрю новости и не могу поверить своим глазам»
Наоми Осака / Фото: Инстаграм

Четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема Наоми Осака в социальных сетях прокомментировала российское вторжение в Украину.

«Сижу смотрю новости и не могу поверить своим глазам. Мы живем в мире, где «с глаз долой – из сердца вон», но я надеюсь, что вы знаете, что я о вас думаю и за вас молюсь. Украина».

Напомним, ранее Элина Свитолина прокомментировалароссийское вторжение в Украину.
Карен Агабекян
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