«Я склонна к перфекционизму». Наоми Осака оценила свою победу во втором круге AO
Осака об Украине: «Сижу смотрю новости и не могу поверить своим глазам»
Теннисистка отметила, что молится за Украину
Наоми Осака / Фото: Инстаграм
Четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема Наоми Осака в социальных сетях прокомментировала российское вторжение в Украину.
«Сижу смотрю новости и не могу поверить своим глазам. Мы живем в мире, где «с глаз долой – из сердца вон», но я надеюсь, что вы знаете, что я о вас думаю и за вас молюсь. Украина».Напомним, ранее Элина Свитолина прокомментировалароссийское вторжение в Украину.
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