Осака не подтвертит статус чемпионки Australian Open. Японка осталась за бортом турнира
Осака останется вне топ-80 после вылета с Australian Open
Титулованная японка не смогла повторить успех годичной давности
13:33
Наоми Осака / Фото - WTAЯпонская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение в третьем раунде Australian Open от американки Аманды Анисимовой (6:4, 3:6, 6:7(5), не сумев защитить прошлогодний титул.
Исходя из этого, у японки спишется 2000 очков за титул годичной давности, а за старт сезона-2022 она заработает 130 очков.
По итогам турнира у Осаки останется 826 очков и она окажется в рейтинге не выше 84-й позиции.
Ранее первая ракетка мира Эшли Барти вышла в четвертый круг Australian Open, переиграв Камилу Джорджи (6:2, 6:3).