Осака не переживает из-за падения в конец первой сотни рейтинга
Осака получила wild card от организаторов турнира в Индиан-Уэллсе. Японка не проходила в основную сетку
Экс-первая ракетка мира ныне занимает 82-е место рейтинга WTA
Наоми Осака / Фото - tennisworldusa.orgОрганизаторы комбинированного турнира в Индиан-Уэллсе, который состоится с 7 по 20 марта, предоставили wild card экс-первой ракетке мира Наоми Осаке. Об этом теннисистка сообщила в Twitter.
«Вернуться в место, где я выиграла свой первый крупный турнир – что-то особенное. Это было особенно в 2018-м и снова будет особенным в марте этого года».
Ныне тиулованая японка занимает 82-е место рейтинга WTA, из-за низкой позиции в Туре она не смогла пройти в основную сетку турнира в США напрямую.
Напомним, Осака на Australian Open-2022 в третьем раунде неожиданно проиграла американке Аманде Анисимовой (6:4, 3:6, 6:7(5).
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