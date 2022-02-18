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Осака получила wild card от организаторов турнира в Индиан-Уэллсе. Японка не проходила в основную сетку

Экс-первая ракетка мира ныне занимает 82-е место рейтинга WTA
Теннис WTA
09:41
Осака получила wild card от организаторов турнира в Индиан-Уэллсе. Японка не проходила в основную сетку
Наоми Осака / Фото - tennisworldusa.org
Организаторы комбинированного турнира в Индиан-Уэллсе, который состоится с 7 по 20 марта, предоставили wild card экс-первой ракетке мира Наоми Осаке. Об этом теннисистка сообщила в Twitter.

«Вернуться в место, где я выиграла свой первый крупный турнир – что-то особенное. Это было особенно в 2018-м и снова будет особенным в марте этого года».


Ныне тиулованая японка занимает 82-е место рейтинга WTA, из-за низкой позиции в Туре она не смогла пройти в основную сетку турнира в США напрямую.

Напомним, Осака на Australian Open-2022 в третьем раунде неожиданно проиграла американке Аманде Анисимовой (6:4, 3:6, 6:7(5).

Владимир Кириченко
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Теги

Наоми Осака Индиан-Уэллс (WTA)

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