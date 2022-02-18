Осака получила wild card от организаторов турнира в Индиан-Уэллсе. Японка не проходила в основную сетку

Экс-первая ракетка мира ныне занимает 82-е место рейтинга WTA

Наоми Осака / Фото - tennisworldusa.org

«Вернуться в место, где я выиграла свой первый крупный турнир – что-то особенное. Это было особенно в 2018-м и снова будет особенным в марте этого года».

Организаторы комбинированного турнира в Индиан-Уэллсе, который состоится с 7 по 20 марта, предоставили wild card экс-первой ракетке мира. Об этом теннисистка сообщила вНыне тиулованая японка занимает 82-е место рейтинга WTA, из-за низкой позиции в Туре она не смогла пройти в основную сетку турнира в США напрямую.Напомним, Осака на Australian Open-2022 в третьем раунде неожиданно проиграла американке