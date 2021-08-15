Осака пожертвует призовые с турнира в Цинциннати на благотворительность

Теннисистка поможет гаитянам, которые пострадали от землетрясения

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Трехкратная победительница турниров серии Большого шлема Наоми Осака в Twitter написала, что все призовые, заработанные на турнире в Цинциннати, она пожертвует пострадавшим от землетрясения на Гаити, где погибли больше 300 человек:

«Мне больно наблюдать за тем, что происходит. Мы не должны оставаться в стороне. Я играю в Цинциннати, а все призовые отдам на помощь Гаити. Регион должен оправиться и идти вперед».

Турнир в Цинциннати пройдет с 16 по 22 августа. Его призовой фонд – 1,835,490 долларов.

Ранее Осака рассказала о самом большом достижении в жизни.