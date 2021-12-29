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Осака провела первую тренировку в Австралии

Бывшая первая ракетка мира не выступала после US Open
Теннис Grand Slam
10:27
Осака провела первую тренировку в Австралии

Четырехкратная победительница турниров серии Большого шлема Наоми Осака провела первую тренировку после прибытия в Австралию.

После поражения в третьем круге US Open Осака приостановила карьеру. В одиночном рейтинге WTA японская теннисистка занимает 13-е место.

За свою карьеру Осака дважды становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021).




Сергей Остапенко
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