Осака прибыла в Мельбурн, чтобы сыграть впервые после US Open
Осака провела первую тренировку в Австралии
Бывшая первая ракетка мира не выступала после US Open
10:27
Четырехкратная победительница турниров серии Большого шлема Наоми Осака провела первую тренировку после прибытия в Австралию.
December 29, 2021
После поражения в третьем круге US Open Осака приостановила карьеру. В одиночном рейтинге WTA японская теннисистка занимает 13-е место.
За свою карьеру Осака дважды становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021).
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