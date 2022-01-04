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Осака рассказала об очень необычной цели в теннисе, которая не связана с победами

Японская теннисистка является четырехкратной победительницей турниров серии Большого шлема
Теннис Grand Slam
16:04
Осака рассказала об очень необычной цели в теннисе, которая не связана с победами
Фото: Getty Images

Четырехкратная победительница турниров серии Большого шлема Наоми Осака рассказала, что в теннисе у нее осталась одна цель: никогда больше не плакать перед журналистами. Слова бывшей первой ракетки мира приводит пресс-служба WTA:

«У меня осталась всего одна цель, и она не связана с победами. Я хочу получать удовольствие от матчей. Хочу выкладываться. Но главная задача – это никогда больше не плакать перед журналистами.

Раньше я много думала о титулах, рейтинге и победах. А нужно было думать об удовольствии. Ради этого я начала играть.

После US Open я не знала, что делать. Даже путешествовать не могла из-за коронавируса. Просто сидела дома и бесила своих друзей».


Напомним, после US Open-2021 Осака приостановила карьеру из-за психологических проблем. Недавно она вернулась в Тур, обыграв Ализе Корне.

Сергей Остапенко
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