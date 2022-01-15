Осака не вышла на корт в полуфинале турнира в Мельбурне
Осака: «Только от правительства зависит, как Австралия разберется с ситуацией вокруг Джоковича»
Японская теннисистка поддержала серба
15 января 21:55
Наоми Осака / фото - tennishead.net
Титулованная японка Наоми Осака прокомментировала ситуацию вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича.
Осаку цитирует пресс-служба WTA:
«Если честно, как по мне, в каком-то смысле неважно, что я думаю. Даже если скажу, что думаю, одни говорят одно, другие – другое. Я знаю, что мнение одного человека ничего не изменит, а только вызовет споры.
Думаю, что это досадная ситуация. Он такой выдающийся игрок, и будет немного печально, что впоследствии кто-то может запомнить его в таком свете. Но еще я думаю, что ни от теннисистов, а от правительства зависит, как Австралия с этим разберется.
Да, я знаю, каково это – оказаться в его ситуации, когда задают вопросы о человеке, видеть комментарии других игроков. Это не самое приятное. Просто стараешься сохранять позитивный настрой».
Новак Джокович задержан перед воскресным судебным заседанием.