Осака: «Только от правительства зависит, как Австралия разберется с ситуацией вокруг Джоковича»

Наоми Осака / фото - tennishead.net

Титулованная японка Наоми Осака прокомментировала ситуацию вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича.

Осаку цитирует пресс-служба WTA:

Думаю, что это досадная ситуация. Он такой выдающийся игрок, и будет немного печально, что впоследствии кто-то может запомнить его в таком свете. Но еще я думаю, что ни от теннисистов, а от правительства зависит, как Австралия с этим разберется.

Да, я знаю, каково это – оказаться в его ситуации, когда задают вопросы о человеке, видеть комментарии других игроков. Это не самое приятное. Просто стараешься сохранять позитивный настрой».