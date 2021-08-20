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Осака вылетела из розыгрыша турнира в Цинциннати

Вторая ракетка мира уступила швейцарке Тайкманн
Теннис WTA
08:29
Осака вылетела из розыгрыша турнира в Цинциннати
Наоми Осака / Фото: twitter.com/CincyTennis

Вторая ракетка мирового рейтинга Наоми Осака проиграла Жиль Тайкманн (WTA, 76) в третьем раунде турнира в Цинциннати, США, 6:3, 3:6, 3:6.

Матч растянулся более чем на два часа. Японка реализовала 5 брейк-поинтов из 9, совершила шесть эйсов и семь «двойных». Швейцарка 8 раз подала навылет и забрала 6 геймов на подаче соперницы, шесть раз ошибившись при подаче. Ранее теннисистки не встречались.

В четвертьфинале турнира Тайкманн скрестит ракетки с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Наоми Осака Цинциннати (WTA)

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