Осака: «Я хочу снова стать первой ракеткой мира»

Наоми Осака / фото - tennishead.net

Четырехкратная чемпионка Grand Slam Наоми Осака поделилась своими целями на текущий сезон.

Осаку цитирует портал tennisnow.com:

Оу, это громкое заявление. Давайте я скажу топ-5. Хотя нет, забудьте. Я реально хочу быть первой ракеткой мира и ставлю перед собой такую цель.

Бывшая первая ракетка мира Мартина Хингис однажды сказала, что охотником быть легче, чем добычей.

Мне нравится гнаться за чем-то, мне не хватало этого чувства и желания стремиться к лучшему. Для меня было важно сыграть с первой ракеткой мира – чтобы понимать, смогу ли я достичь этого уровня».