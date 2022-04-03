Осака: «Я не могу сказать, что сдаю позиции»
Осака: «Я хочу снова стать первой ракеткой мира»
Японская теннисистка поделилась своими целями на текущий сезон
Наоми Осака / фото - tennishead.net
Четырехкратная чемпионка Grand Slam Наоми Осака поделилась своими целями на текущий сезон.
Осаку цитирует портал tennisnow.com:
«Сейчас моя главная цель – быть сеяной на Roland Garros. А в следующем году или даже в конце этого я бы хотела войти в топ-10. А еще через год хочу снова стать первой ракеткой мира.
Оу, это громкое заявление. Давайте я скажу топ-5. Хотя нет, забудьте. Я реально хочу быть первой ракеткой мира и ставлю перед собой такую цель.
Бывшая первая ракетка мира Мартина Хингис однажды сказала, что охотником быть легче, чем добычей.
Мне нравится гнаться за чем-то, мне не хватало этого чувства и желания стремиться к лучшему. Для меня было важно сыграть с первой ракеткой мира – чтобы понимать, смогу ли я достичь этого уровня».
Наоми Осака поделилась своим настроем на текущий сезон.
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