Осака: «Я невероятно самокритичная»

Наоми Осака / фото - tennishead.net

Четырехкратная чемпионка Больших шлемов Наоми Осака в своем Twitter поделилась мнением о важности адекватной самооценки.

Недавно я задалась вопросом, почему чувствую себя именно так, как чувствую, и осознала, что одна из причин в мысли, что я никогда не буду достаточно хороша. Я никогда не говорила себе, что я молодец, но постоянно говорю себе, что я отстой или могла бы справиться лучше. В прошлом некоторые называли меня скромной, но если вдуматься, то, по-моему, я невероятно самокритичная.

Каждый раз, когда появляется новая возможность, моя первая мысль: «Вау, почему я?» Наверное, я хочу сказать, что постараюсь больше себя хвалить и радоваться своим достижениям. Думаю, нам всем стоит так делать.

Встаешь утром и не откладываешь дела на потом? Победа. Разбираешься с рабочими вопросами, которые давно не давали покоя? Просто легендарно. Твоя жизнь только твоя, и не нужно оценивать себя по чужим меркам.

Я посвящаю себя всему, чему могу, и если для кого-то этого недостаточно, то мои извинения, но я больше не могу грузить себя этими ожиданиями. Посмотришь, что происходит в мире, и понимаешь, что встать с утра – уже победа. Так я это вижу».