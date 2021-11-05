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Осталось всего одно место. Известны имена семи игроков, которые попали на Итоговый турнир ATP

Для Рууда это дебют на турнире топ-восьмерки
Теннис ATP
15:49
Осталось всего одно место. Известны имена семи игроков, которые попали на Итоговый турнир ATP
Каспер Рууд / фото - Getty Images

8-я ракетка мира Каспер Рууд квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине.

22-летний норвежец стал седьмым игроком, который гарантировал себе участие на Итоговом. Ранее свое участие гарантировали: Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев и Маттео Берреттини.

Для Рууда этот ATP Finals станет дебютным в карьере.

Напомним, в своем последнем матче Рууд уступил Синнеру в полуфинале турнира в Вене.

 

Михаил Рыбак
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Теги

Итоговый турнир ATP Каспер Рууд

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