Циципас снялся с Masters в Париже. Итоговый турнир стартует 14 ноября
Осталось всего одно место. Известны имена семи игроков, которые попали на Итоговый турнир ATP
Для Рууда это дебют на турнире топ-восьмерки
Каспер Рууд / фото - Getty Images
8-я ракетка мира Каспер Рууд квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине.
22-летний норвежец стал седьмым игроком, который гарантировал себе участие на Итоговом. Ранее свое участие гарантировали: Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев и Маттео Берреттини.
Для Рууда этот ATP Finals станет дебютным в карьере.
Напомним, в своем последнем матче Рууд уступил Синнеру в полуфинале турнира в Вене.
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