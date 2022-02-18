Остапенко повесила «баранку» Халеп и вышла в финал турнира в Дубае
Остапенко рассказала, за счет чего обыграла Халеп
В третьем сете Алена повесила румынке «баранку»
Фото: WTA
21-я ракетка мира Алена Остапенко прокомментировала победу над Симоной Халеп в полуфинале турнира серии WTA 500 в Дубае. Слова победительницы одного Большого шлема приводит Twitter-аккаунт Musab:
«Я знала, что мне при любом раскладе и при любом счете нужно играть агрессивно. Она очень не любит соперниц, которые играют агрессивно и не дают ей времени. Поэтому я знала, что нужно атаковать, даже если я буду ошибаться. Думаю, это мне помогло победить.
В первом сете я ошибалась, потому что у меня ноги стояли. Когда они начали двигаться, все изменилось.
По-моему, в этом матче мне не нужен был План Б. Нужно было, чтобы План А работал – и во втором и третьем сетах это произошло».
В финале Остапенко сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой.
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