Остапенко рассказала, за счет чего обыграла Халеп

Фото: WTA

21-я ракетка мира Алена Остапенко прокомментировала победу над Симоной Халеп в полуфинале турнира серии WTA 500 в Дубае. Слова победительницы одного Большого шлема приводит Twitter-аккаунт Musab:

В первом сете я ошибалась, потому что у меня ноги стояли. Когда они начали двигаться, все изменилось.

По-моему, в этом матче мне не нужен был План Б. Нужно было, чтобы План А работал – и во втором и третьем сетах это произошло».