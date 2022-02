Остапенко вынесла россиянку Кудерметову в финал турнира в Дубае

Фото: WTA

Латвийская теннисистка Алена Остапенко стала чемпионкой турнира серии WTA 500 в Дубае, обыграв в финале 31-ю ракетку мира из России Веронику Кудерметову – 6:0, 6:4.

За 1 час и 6 минут на корте Остапенко не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница сделала 3 эйса, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

Cool, calm and collected



@JelenaOstapenk8 powers through the Dubai final 6-0, 6-4!#DDFTennis pic.twitter.com/o85Kt9oXFD