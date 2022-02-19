Остапенко вынесла россиянку Кудерметову в финал турнира в Дубае

Латвийская теннисистка снова повесила сопернице «баранку»

Фото: WTA

Латвийская теннисистка Алена Остапенко стала чемпионкой турнира серии WTA 500 в Дубае, обыграв в финале 31-ю ракетку мира из России Веронику Кудерметову – 6:0, 6:4.

За 1 час и 6 минут на корте Остапенко не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница сделала 3 эйса, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

Отметим, что как и в полуфинальном матче против Симоны Халеп, один из сетов Остапенко выиграла со счетом 6:0, так называемой «баранкой».

В обновленном рейтинге WTA Остапенко займет 13 место, Кудерметова 25-е – личный рекорд.

В Дубае Остапенко также может стать чемпионкой в парном разряде, где она пробилась в финал вместе с украинкой Людмилой Киченок.