Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Отец Джоковича: «Дело Новака закрыто решением австралийского суда»

Срджан Джокович не беспокоится за своего сына
Теннис Grand Slam
15:40
Отец Джоковича: «Дело Новака закрыто решением австралийского суда»
Фото: Eurosport

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, заявил, что не беспокоится о возможных проблемах сына в Австралии. Сербский теннисист выиграл апелляцию и добился отмены аннулирования визы, но в документах Джоковича обнаружили ложную информацию для въезда в страну.

Срджана цитирует портал ESPN:

«Вся эта ситуация, дело, касающееся Новака, закрыто решением австралийского суда. 

Австралийский суд, независимый судья семь часов изучали все факты. Он постановил, что Новак может въехать в Австралию и исполнять свою работу».

Новак Джокович выиграл суд, но его все равно могут выгнать из Австралии.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Новак Джокович

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Закрытую тренировку Джоковича отсняли с помощью дронов
Закрытую тренировку Джоковича отсняли с помощью дронов
Теннис Australian Open
11 января 17:31
Джокович уже тренируется в Мельбурне, но ему предъявили новые обвинения, за которые грозит год тюрьмы
Тема дня
Джокович уже тренируется в Мельбурне, но ему предъявили новые обвинения, за которые грозит год тюрьмы
Теннис Grand Slam
11 января 12:17
1
Джокович рискует угодить в тюрьму на год
Джокович рискует угодить в тюрьму на год
Теннис Grand Slam
11 января 08:00
Дядя Джоковича: «Новака хотели унизить, поставить на колени»
Дядя Джоковича: «Новака хотели унизить, поставить на колени»
Теннис Grand Slam
10 января 20:50
Нет никакого ареста. Джокович провел первую тренировку в Австралии
Нет никакого ареста. Джокович провел первую тренировку в Австралии
Теннис ATP
10 января 16:38
В Австралии утверждают, что информация о новом задержании Джоковича ложная
В Австралии утверждают, что информация о новом задержании Джоковича ложная
Теннис Grand Slam
10 января 11:31

Новости: Теннис

Свитолина призналась, что очень болезненно переживала поражение в полуфинале Олимпийских игр
Свитолина призналась, что очень болезненно переживала поражение в полуфинале Олимпийских игр
Токио-2020
18:30
Маррей: «Басилашвили бьет сильнее всех в туре»
Маррей: «Басилашвили бьет сильнее всех в туре»
ATP
17:46
Маррей в драматичном матча обыграл Басилашвили. Видеообзор
Маррей в драматичном матча обыграл Басилашвили. Видеообзор
Grand Slam
16:43
Возвращение великого Маррея? Экс-первая ракетка мира обыграл второго сеяного в трехчасовом триллере
Возвращение великого Маррея? Экс-первая ракетка мира обыграл второго сеяного в трехчасовом триллере
ATP
16:28
Отец Джоковича: «Дело Новака закрыто решением австралийского суда»
Отец Джоковича: «Дело Новака закрыто решением австралийского суда»
Grand Slam
15:40
Костюк завершила выступление в парном турнире в Аделаиде
Костюк завершила выступление в парном турнире в Аделаиде
WTA
15:27
Свитолина дала категорический ответ а вопрос о том, станет ли она политиком после завершения карьеры
Свитолина дала категорический ответ а вопрос о том, станет ли она политиком после завершения карьеры
WTA
11:39
Костюк уступила Гауфф и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Костюк уступила Гауфф и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде
WTA
11:21
Свитолина рассказала, какие четыре государства предлагали ей сменить гражданство
Свитолина рассказала, какие четыре государства предлагали ей сменить гражданство
WTA
11:11
Все новости

Популярные новости

Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
32
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Самый сильный человек в мире благодаря боксу похудел с 200 до 145 кг
Самый сильный человек в мире благодаря боксу похудел с 200 до 145 кг
Другие
10 января 15:57
8
Все новости