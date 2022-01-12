Закрытую тренировку Джоковича отсняли с помощью дронов
Отец Джоковича: «Дело Новака закрыто решением австралийского суда»
Срджан Джокович не беспокоится за своего сына
15:40
Фото: Eurosport
Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, заявил, что не беспокоится о возможных проблемах сына в Австралии. Сербский теннисист выиграл апелляцию и добился отмены аннулирования визы, но в документах Джоковича обнаружили ложную информацию для въезда в страну.
Срджана цитирует портал ESPN:
«Вся эта ситуация, дело, касающееся Новака, закрыто решением австралийского суда.
Австралийский суд, независимый судья семь часов изучали все факты. Он постановил, что Новак может въехать в Австралию и исполнять свою работу».
Новак Джокович выиграл суд, но его все равно могут выгнать из Австралии.