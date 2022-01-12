Отец Джоковича: «Дело Новака закрыто решением австралийского суда»

Срджан Джокович не беспокоится за своего сына

Фото: Eurosport

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, заявил, что не беспокоится о возможных проблемах сына в Австралии. Сербский теннисист выиграл апелляцию и добился отмены аннулирования визы, но в документах Джоковича обнаружили ложную информацию для въезда в страну.

Срджана цитирует портал ESPN:

«Вся эта ситуация, дело, касающееся Новака, закрыто решением австралийского суда. Австралийский суд, независимый судья семь часов изучали все факты. Он постановил, что Новак может въехать в Австралию и исполнять свою работу».

Новак Джокович выиграл суд, но его все равно могут выгнать из Австралии.