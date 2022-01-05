Барти: «Медицинские показания Джоковича меня не касаются»
Отец Джоковича: «Если моего сына не отпустят через полчаса, мы соберемся на улицах»
Срджан Джокович высказался о ситуации с сыном
22:10
Срджан Джокович / фото - Getty Images
Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, высказался о ситуации с сыном.
Слова Джоковича-старшего приводит Sputnik:
«Я понятия не имею, что происходит, они держат моего сына в плену целых шесть часов. Это уже борьба за свободу, а не только за Новака, но и за целый мир! Если они не отпустят его через полчаса, мы соберемся на улицах – это борьба за каждого!»
Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию из-за проблем с визой.