Зверев: «Хочу бороться с Джоковичем и побеждать его»
Отец Джоковича назвал главное поражение сына в 2021 году
Естественно, речь шла о US Open
13:20
Фото: Eurosport
Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, раскрыл причины, из-за которых его сын проиграл в финале US Open и упустил возможность собрать календарный Большой шлем. Слова Срджан Джоковича приводит Telegraf.rs:
«Это огорчило его. Но главное поражение — фантастическая игра Медведева. Вот и все.
Моего сына учили, что спорт состоит из побед и поражений. Так что надо принимать не только победы, но и поражения. Я всегда говорил, что не очень хорошо, когда Новак играет плохо, но побеждает при этом».
Напомним, Джокович рискует пропустить Australian Open.
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