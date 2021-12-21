Отец Джоковича назвал главное поражение сына в 2021 году

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Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, раскрыл причины, из-за которых его сын проиграл в финале US Open и упустил возможность собрать календарный Большой шлем. Слова Срджан Джоковича приводит Telegraf.rs:

Моего сына учили, что спорт состоит из побед и поражений. Так что надо принимать не только победы, но и поражения. Я всегда говорил, что не очень хорошо, когда Новак играет плохо, но побеждает при этом».