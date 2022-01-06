Отец Джоковича провел параллель между Новаком и Иисусом

Фото: ATP

Отец Новака Джоковича Срджан Джокович высказался о проблемах лидера мирового рейтинга после прилета в Австралию на Australian Open:



Лидер той далекой страны, Скотт Моррисон, осмелился напасть на Новака и изгнать его еще до того, как он въехал в их страну. Они хотели бросить его на колени, и не только его, но и нашу прекрасную Сербию.

Мы, сербы, – гордый европейский народ. На протяжении всей истории мы никогда ни на кого не нападали, мы только защищались. Именно это Новак, наша гордость, наш серб, гордость всего свободного мира, сейчас делает своим отношением к хозяевам и организаторам [турниров] по всему миру, показывая, из какого народа он происходит.

Мы, сербы, – гордый народ, который гордится своим светом в конце тоннеля, и это наш Новак. Эта политическая олигархия его не погасит».

Иисуса пригвоздили к кресту и делали с Ним всевозможные вещи. Он выстоял и все еще жив среди нас.

Точно так же пытаются распять Новака, недооценить его, бросить на колени, делать с ним все что угодно.