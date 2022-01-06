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Отец Джоковича провел параллель между Новаком и Иисусом

Срджан считает, что идет притеснение сербского народа
Теннис Grand Slam
18:43
Отец Джоковича провел параллель между Новаком и Иисусом
Фото: ATP

Отец Новака Джоковича Срджан Джокович высказался о проблемах лидера мирового рейтинга после прилета в Австралию на Australian Open:

Они держат в плену нашего Новака, нашу гордость. Новак – это Сербия, а Сербия – это Новак. Они притесняют Новака, а вместе с этим и Сербию, и сербский народ.

Лидер той далекой страны, Скотт Моррисон, осмелился напасть на Новака и изгнать его еще до того, как он въехал в их страну. Они хотели бросить его на колени, и не только его, но и нашу прекрасную Сербию.

Мы, сербы, – гордый европейский народ. На протяжении всей истории мы никогда ни на кого не нападали, мы только защищались. Именно это Новак, наша гордость, наш серб, гордость всего свободного мира, сейчас делает своим отношением к хозяевам и организаторам [турниров] по всему миру, показывая, из какого народа он происходит.

Мы, сербы, – гордый народ, который гордится своим светом в конце тоннеля, и это наш Новак. Эта политическая олигархия его не погасит».

Иисуса пригвоздили к кресту и делали с Ним всевозможные вещи. Он выстоял и все еще жив среди нас.

Точно так же пытаются распять Новака, недооценить его, бросить на колени, делать с ним все что угодно.

Также Срджан обратился к премьер-министру Австралии:

Ты, знаменитый премьер-министр далекой прекрасной страны, ведешь себя в соответствии со своими принципами, которые не имеют ничего общего с нами и нашими принципами.

Мы – люди, а ты, сэр, нет.

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский высказал свою точку зрения о скандале.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Теги

Новак Джокович

Комментарии 1

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6 января 2022г. 19:08
Не на кого не нападали? А как же Косово? Или там были зелёные человечки ?
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