«Австралия не заслуживает проведения Шлема». Американский теннисист – о ситуации с Джоковичем
Отец Джоковича: «У Новака отобрали телефон и лишили связи с миром. Его охраняет полиция»
Ныне титулованный серб находится в аэропорту Мельбурна
18:58
Новак Джокович и Срджан Джокович / Фото - TwitterОтец легендарного серба и первой ракетки мира Новака Джоковича, Срджан Джокович, рассказал о состоянии своего сына, которому был отказан въезд в Австралию.
Цитирует Джокович-старшего B92.
«Новака изолировали в аэропорту. Комнату с ним охраняет полиция, он не может выйти. У Новака отобрали телефон и лишили связи с миром».
Отметим, что после прибытия в Мельбурн сотрудники пограничной службы допрашивали Джоковича до часу ночи. По итогам беседы Новак не прошел паспортный контроль и остался в аэропорту.
Ранее сообщалось, что что власти штата Виктория отказались помогать Джоковичу.
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