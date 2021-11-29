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Отец Джоковича заявил, что Новаку не стоит ехать на Australian Open

Срджан считает, что руководители Австралии не смели указывать сербу
Теннис ATP
18:30
Отец Джоковича заявил, что Новаку не стоит ехать на Australian Open
Новак Джокович / Фото: Twitter ATP

Отец лидера мирового рейтинга Новака Джоковича Срджан Джокович поделился мнением об обязательной вакцинации для участия на Australian Open:

На мой взгляд, вакцинация – личное дело каждого. Лезть в чужую жизнь никто не имеет права, об этом говорится и в конституции.

Я не знаю, вакцинировался он или нет. И я не знаю, расскажет ли об этом Новак, думаю, что нет. Он имеет на это право.

Заявления руководителей Австралии было слышать неприятно, они смели указывать 9-кратному чемпиону турнира. Новак хотел бы поехать в Австралию, но после шантажа он, вероятно, не поедет. Я бы на его месте не поехал, но он сам все решит.

Сам Ноле не дал открытого ответа на вопрос, как он поступит в такой ситуации.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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