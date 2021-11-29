Отец Джоковича заявил, что Новаку не стоит ехать на Australian Open

Новак Джокович / Фото: Twitter ATP

Отец лидера мирового рейтинга Новака Джоковича Срджан Джокович поделился мнением об обязательной вакцинации для участия на Australian Open:



Я не знаю, вакцинировался он или нет. И я не знаю, расскажет ли об этом Новак, думаю, что нет. Он имеет на это право.

Заявления руководителей Австралии было слышать неприятно, они смели указывать 9-кратному чемпиону турнира. Новак хотел бы поехать в Австралию, но после шантажа он, вероятно, не поедет. Я бы на его месте не поехал, но он сам все решит.