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Отец Федерера: «Роджер занимается физподготовкой и постепенно возвращается в форму»

Роберт Федерер также высказался о перспективах сына выиграть еще один Grand Slam
Теннис ATP
10:20
Отец Федерера: «Роджер занимается физподготовкой и постепенно возвращается в форму»
Роджер Федерер / фото - tennishead.net

Роберт Федерер, отец Роджера Федерера, высказался о перспективах легендарного швейцарца выиграть еще один Grand Slam после операций на колене.

Роберта цитирует ресурс oktennis.it:

«Нет, не сможет. Ладно, не спрашивайте меня об этом. Там будет видно.

Он занимается физподготовкой и постепенно возвращается в форму, даже если больше не выиграет ни одного крупного турнира».

Роджер Федерер рассказал о начале теннисной карьеры.

Рене Тер Велде
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