Беккер: «Прямо сейчас Джокович гораздо круче Надаля и Федерера»
Отец Федерера: «Роджер занимается физподготовкой и постепенно возвращается в форму»
Роберт Федерер также высказался о перспективах сына выиграть еще один Grand Slam
Роджер Федерер / фото - tennishead.net
Роберт Федерер, отец Роджера Федерера, высказался о перспективах легендарного швейцарца выиграть еще один Grand Slam после операций на колене.
Роберта цитирует ресурс oktennis.it:
«Нет, не сможет. Ладно, не спрашивайте меня об этом. Там будет видно.
Он занимается физподготовкой и постепенно возвращается в форму, даже если больше не выиграет ни одного крупного турнира».
Роджер Федерер рассказал о начале теннисной карьеры.
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