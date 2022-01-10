Свитолина проиграла второй матч подряд на старте сезона. Следующий турнир – Australian Open
Оцените уровень готовности к Шлему. Видео полного матча Свитолина – Киз
Australian Open стартует 17 января
Вашему вниманию видео полного матча первого круга турнира серии WTA 250 в Аделаиде, в котором первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила американке Мэдисон Киз.
Это второе поражение Свитолиной в текущем сезоне. На прошлой неделе она уступила в первом круге на проходящем здесь же турнира категории 500.
17 января стартует первый турнир серии Большого шлема – Australian Open. Украинка подходит к мэйджору с балансом победы/поражений 0:2.
А тем временем Гаэль Монфис, вдохновленный Свитолиной, успел выиграть 11 титул на уровне ATP.
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