Оцените уровень готовности к Шлему. Видео полного матча Свитолина – Киз

Australian Open стартует 17 января

Вашему вниманию видео полного матча первого круга турнира серии WTA 250 в Аделаиде, в котором первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила американке Мэдисон Киз.

Это второе поражение Свитолиной в текущем сезоне. На прошлой неделе она уступила в первом круге на проходящем здесь же турнира категории 500.

17 января стартует первый турнир серии Большого шлема – Australian Open. Украинка подходит к мэйджору с балансом победы/поражений 0:2.

А тем временем Гаэль Монфис, вдохновленный Свитолиной, успел выиграть 11 титул на уровне ATP.