Джокович с победы стартовал на турнире в Париже
Оже-Алльясим неожиданно проиграл Кепферу во втором раунде турнира в Париже
Топовый канадец не смог остановить 58-ю ракетку мира
Феликс Оже-Алльясим / Фото - АТР11-я ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Алльясим, проиграл немцу Доминику Кепферу во втором раунде турнира в Париже со счетом 3:6, 5:7.
За 1 час 38 минут матча Оже-Алльясим оформил десять эйсов, восемь раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт. В свою очередь, 58-я ракетка мира Кепфер трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал четыре брейка.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
В третьем раунде турнира Rolex Paris Masters Кепфер встретится с американцем Томми Полом или поляком Хубертом Гуркачем.
Ранее, первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, не без проблем переиграл венгра Мартона Фучовича (6:2, 4:6, 6:3) во втором раунде турнира в Париже.
Комментарии 0