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Оже-Алльясим: «Я показываю крутой теннис, так что могу собой гордиться»

Канадец остановился в шаге от выхода в полуфинал Australian Open
Теннис Grand Slam
26 января 22:05
Оже-Алльясим: «Я показываю крутой теннис, так что могу собой гордиться»
Фото: пресс-служба Australian Open

Девятая ракетка мира Феликс Оже-Алльясим прокомментировал поражение от второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева в четвертьфинал Australian Open.

Канадец вел 2:0 по сетам, а в четвертой партии имел матч-бол. Слова теннисиста приводит пресс-служба ATP:

«Очевидно, что я расстроился. Никто не хочет уступать в таких матчей. Можно было играть лучше, действовать иначе. Медведев тоже мог бы играть похуже. Собой я доволен. Мне не очень жалеть, нужно мыслить позитивно. Каждый хочет победить, но важно принимать поражения.

Мы оба никогда не сдаемся. Медведев много добился из-за такого настроя. Он всегда ищет решения и способы победить. Опыт тоже очень важен. Мне хочется снова провести большой матч, но в идеале сыграть получше.

Я с позитивом буду вспоминать этот матч. Я показываю крутой уровень, так что могу собой гордиться».

Видеообзор матча Оже-Алльясим – Медведев.

Сергей Остапенко
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Теги

Даниил Медведев Феликс Оже-Альяссим

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