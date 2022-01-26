Вратарь МЮ отреагировал на камбэк Медведева в четвертьфинале Australian Open
Оже-Алльясим: «Я показываю крутой теннис, так что могу собой гордиться»
Канадец остановился в шаге от выхода в полуфинал Australian Open
26 января 22:05
Фото: пресс-служба Australian Open
Девятая ракетка мира Феликс Оже-Алльясим прокомментировал поражение от второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева в четвертьфинал Australian Open.
Канадец вел 2:0 по сетам, а в четвертой партии имел матч-бол. Слова теннисиста приводит пресс-служба ATP:
«Очевидно, что я расстроился. Никто не хочет уступать в таких матчей. Можно было играть лучше, действовать иначе. Медведев тоже мог бы играть похуже. Собой я доволен. Мне не очень жалеть, нужно мыслить позитивно. Каждый хочет победить, но важно принимать поражения.
Мы оба никогда не сдаемся. Медведев много добился из-за такого настроя. Он всегда ищет решения и способы победить. Опыт тоже очень важен. Мне хочется снова провести большой матч, но в идеале сыграть получше.
Я с позитивом буду вспоминать этот матч. Я показываю крутой уровень, так что могу собой гордиться».
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