Оже-Алльясим: «Я показываю крутой теннис, так что могу собой гордиться»

Фото: пресс-служба Australian Open

Девятая ракетка мира Феликс Оже-Алльясим прокомментировал поражение от второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева в четвертьфинал Australian Open.

Канадец вел 2:0 по сетам, а в четвертой партии имел матч-бол. Слова теннисиста приводит пресс-служба ATP:

Мы оба никогда не сдаемся. Медведев много добился из-за такого настроя. Он всегда ищет решения и способы победить. Опыт тоже очень важен. Мне хочется снова провести большой матч, но в идеале сыграть получше.

Я с позитивом буду вспоминать этот матч. Я показываю крутой уровень, так что могу собой гордиться».