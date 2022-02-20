Оже-Альяссим: «Надеюсь, что в течение года закреплюсь в топ-8 или даже в топ-5»

Феликс Оже-Альяссим / фото - tennishead.net

Девятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим поделился целями на ближайший год.

Канадца цитирует lequipe.fr:

Но я убежден, что мое место среди лучших. Когда психологически и физически со мной все нормально, я могу бороться с любым.

И надеюсь, что в течение года закреплюсь в топ-8 или даже в топ-5».