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Оже-Альяссим: «Надеюсь, что в течение года закреплюсь в топ-8 или даже в топ-5»

Канадец поделился целями на ближайший год
Теннис ATP
22:55
Оже-Альяссим: «Надеюсь, что в течение года закреплюсь в топ-8 или даже в топ-5»
Феликс Оже-Альяссим / фото - tennishead.net

Девятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим поделился целями на ближайший год.

Канадца цитирует lequipe.fr:

«Надеюсь, что поднимусь повыше, но я понимаю, что сейчас даже на одну позицию подняться будет очень сложно. Нужно осознавать, что выше меня стоят очень классные игроки.

Но я убежден, что мое место среди лучших. Когда психологически и физически со мной все нормально, я могу бороться с любым.

И надеюсь, что в течение года закреплюсь в топ-8 или даже в топ-5».

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился своими ожиданиями от турнира в Дубае.

Рене Тер Велде
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Феликс Оже-Альяссим

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