Рублев обыграл Оже-Альяссима в финале турнира в Марселе
Оже-Альяссим: «Надеюсь, что в течение года закреплюсь в топ-8 или даже в топ-5»
Канадец поделился целями на ближайший год
Феликс Оже-Альяссим / фото - tennishead.net
Девятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим поделился целями на ближайший год.
Канадца цитирует lequipe.fr:
«Надеюсь, что поднимусь повыше, но я понимаю, что сейчас даже на одну позицию подняться будет очень сложно. Нужно осознавать, что выше меня стоят очень классные игроки.
Но я убежден, что мое место среди лучших. Когда психологически и физически со мной все нормально, я могу бороться с любым.
И надеюсь, что в течение года закреплюсь в топ-8 или даже в топ-5».
Первая ракетка мира Новак Джокович поделился своими ожиданиями от турнира в Дубае.
Комментарии 0