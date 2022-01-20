Оже-Альяссим не без проблем вышел в третий раунд Australian Open

Топовый канадец оформил 28 эйсов

Феликс Оже-Альяссим / Фото - АТР

Девятая ракетка мира, канадский теннисист, во втором раунде Australian Open переиграл испанцасо счетом 7:6(4), 6:7(4), 7:6(5), 7:6(4).За 4 часа 23 минуты матча Феликс оформил 28 эйсов и два брейка, шесть раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 50-й номер рейтинга АТР шесть раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, дважды допустив двойную ошибку.После этой победы счет в личных встречах оппонентов стал 3:0 в пользу канадца.В третьем раунде Australian Open Оже-Альяссим встретится с британцемНапомним, Оже-Альяссим в первом раунде Australian Open переиграл финна