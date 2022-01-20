Контавейт не смогла выйти в третий раунд Australian Open
Оже-Альяссим не без проблем вышел в третий раунд Australian Open
Топовый канадец оформил 28 эйсов
10:59
Феликс Оже-Альяссим / Фото - АТРДевятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, во втором раунде Australian Open переиграл испанца Алехандро Давидовича Фокину со счетом 7:6(4), 6:7(4), 7:6(5), 7:6(4).
За 4 часа 23 минуты матча Феликс оформил 28 эйсов и два брейка, шесть раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 50-й номер рейтинга АТР шесть раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, дважды допустив двойную ошибку.
После этой победы счет в личных встречах оппонентов стал 3:0 в пользу канадца.
В третьем раунде Australian Open Оже-Альяссим встретится с британцем Дэном Эвансом.
Напомним, Оже-Альяссим в первом раунде Australian Open переиграл финна Эмила Руусувуори (6:4, 0:6, 3:6, 6:3, 6:4).
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