Оже-Альяссим переиграл Эванса в 1/16 финала Australian Open

Канадец в трех сетах разобрался со своим визави

Феликс Оже-Альяссим / Фото - montreal.ctvnews.ca

Девятая ракетка мира, канадский теннисиств третьем раунде Australian Open не оставил шансов длявыиграв встречу со счетом 6:4, 6:1, 6:1.Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. За это время Оже-Альяссим оформил 17 эйсов, реализовал шесть из семи брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки. В свою очередь, 24-я ракетка мира Эванс один раз подал навылет и четырежды ошибся на подаче.Отметим, что после этой победы канадца счет в личных встречах теннисистов стал 2:0 в пользу Оже-Альяссима.В следующем раунде Оже-Альяссим встретится с россияниномили хорватомРанеев 1/16 финала Australian Open переиграл француза