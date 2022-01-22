Оже-Альяссим не без проблем вышел в третий раунд Australian Open
Оже-Альяссим переиграл Эванса в 1/16 финала Australian Open
Канадец в трех сетах разобрался со своим визави
10:47
Феликс Оже-Альяссим / Фото - montreal.ctvnews.caДевятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в третьем раунде Australian Open не оставил шансов для Даниэля Эванса, выиграв встречу со счетом 6:4, 6:1, 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. За это время Оже-Альяссим оформил 17 эйсов, реализовал шесть из семи брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки. В свою очередь, 24-я ракетка мира Эванс один раз подал навылет и четырежды ошибся на подаче.
Отметим, что после этой победы канадца счет в личных встречах теннисистов стал 2:0 в пользу Оже-Альяссима.
В следующем раунде Оже-Альяссим встретится с россиянином Андреем Рублевым или хорватом Марином Чиличем.
Ранее Стефанос Циципас в 1/16 финала Australian Open переиграл француза Бенуа Пэра (6:3, 7:5, 6:7(2), 6:4).
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