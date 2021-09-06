Оже-Альяссим переиграл Тиафо и пробился в 1/4 финала US Open

В следующем раунде 21-летний канадец встретится с Алькаразом









Феликс Оже-Альяссим / Фото - sportsnet.ca

15-я ракетка мира, канадский теннисистобыграл американцасо счетом 4:6, 6:2, 7:6(6), 6:4 и вышел в четвертьфинал US Open.За 3 часа 24 минуты матча Оже-Альяссим оформил 24 эйса, восемь раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. В свою очередь, 50-й номер рейтинга АТР Тиафо десять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.Следующим соперником Феликса на американских кортах станет испанецНакануне российский теннисиств четвертом раунде US Open.