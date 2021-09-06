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Оже-Альяссим переиграл Тиафо и пробился в 1/4 финала US Open

В следующем раунде 21-летний канадец встретится с Алькаразом



Теннис Grand Slam
10:31
Оже-Альяссим переиграл Тиафо и пробился в 1/4 финала US Open
Феликс Оже-Альяссим / Фото - sportsnet.ca
15-я ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 4:6, 6:2, 7:6(6), 6:4 и вышел в четвертьфинал US Open.

За 3 часа 24 минуты матча Оже-Альяссим оформил 24 эйса, восемь раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. В свою очередь, 50-й номер рейтинга АТР Тиафо десять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Следующим соперником Феликса на американских кортах станет испанец Карлос Алькараз.

Накануне российский теннисист Даниил Медведев без особого труда переиграл британца Даниэля Эванса в четвертом раунде US Open.
Владимир Кириченко
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Теги

Феликс Оже-Альяссим Френсис Тиафо US Open

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