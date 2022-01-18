Шаповалов и Оже-Альяссим принесли победу Канаде на британцами на ATP Cup
Оже-Альяссим в тяжелейшем матче взял верх над Руусувуори на старте Australian Open
Теннисисты провели на корте около 4 часов
10:58
Феликс Оже-Альяссим / Фото - АТРДевятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в первом раунде Australian Open переиграл финна Эмила Руусувуори со счетом 6:4, 0:6, 3:6, 6:3, 6:4.
За 3 часа 43 минуты матча Феликс оформил восемь эйсов и четыре брейка, семь раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 90-й номер рейтинга АТР три раза подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
Во втором раунде Australian open Оже-Альяссим встретится или с австралийцем Алексом Болтом, или с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной.
Ранее итальянец Янник Синнер уверенно переиграл португальца Жоау Соузу (6:4, 7:5, 6:1) в первом раунде Australian Open.
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