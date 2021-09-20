Калинина уверенно преодолела барьер первого раунда на турнире в Портороже
Паолини стала триумфатором турнира в Портороже
Итальянская теннисистка в финальном матче не оставила шансов американке Риске
Жасмине Паолини / Фото - WTA87-я ракетка мира, итальянская теннисистка Жасмине Паолини в финале турнира WTA250 в Портороже (Словения) переиграла американку Элисон Риске со счетом 7:6(4), 6:2.
За чуть менее 2 часа матча Паолини оформила шесть брейков, дважды ошибившись при подаче. В свою очередь, Риске дважды подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки.
Отметим, что это была первая официально встречей теннисистов.
Титул турнира стал для Паолини дебютным в карьере, принеся ей €23,548 призовых и 280 очков рейтинга.
Напомним, Паолини в стартовом раунде соревнований в Портороже прошла украинку Даяну Ястремскую.
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