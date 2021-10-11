Свитолина: «Где-то в задачах стоит выход на Итоговый турнир, но сейчас я об этом не задумываюсь»
Пегула – о встрече со Свитолиной: «Я ее уже обыгрывала, но она весь год смотрела мои матчи и точно придумала другой план»
Американка поделилась ожиданиями от матча против украинки
Джессика Пегула / фото - usta.com
Американская теннисистка Джессика Пегула поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс против первой ракетки Украины Элины Свитолиной.
Пегулу цитирует wtatennis.com:
«Это отличная возможность, будет тяжелый матч. Чем дальше ты проходишь по сетке, тем становится сложнее. Я ее уже обыгрывала, но она весь год смотрела мои матчи и точно придумала другой план.
Я восхищаюсь ее бойцовскими качествами. В этом плане она одна из лучших теннисисток тура, если не лучшая. Но я в любом случае выйду и буду бороться, надеюсь, получится отличный матч».
Элина Свитолина рассказала о турнире в Индиан-Уэллсе и целях на остаток сезона.