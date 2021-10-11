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Пегула – о встрече со Свитолиной: «Я ее уже обыгрывала, но она весь год смотрела мои матчи и точно придумала другой план»

Американка поделилась ожиданиями от матча против украинки
Теннис WTA
11 октября 20:55
Пегула – о встрече со Свитолиной: «Я ее уже обыгрывала, но она весь год смотрела мои матчи и точно придумала другой план»
Джессика Пегула / фото - usta.com

Американская теннисистка Джессика Пегула поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс против первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

Пегулу цитирует wtatennis.com:

«Это отличная возможность, будет тяжелый матч. Чем дальше ты проходишь по сетке, тем становится сложнее. Я ее уже обыгрывала, но она весь год смотрела мои матчи и точно придумала другой план.

Я восхищаюсь ее бойцовскими качествами. В этом плане она одна из лучших теннисисток тура, если не лучшая. Но я в любом случае выйду и буду бороться, надеюсь, получится отличный матч».

Элина Свитолина рассказала о турнире в Индиан-Уэллсе и целях на остаток сезона.

Рене Тер Велде
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