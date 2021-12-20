Николя Маю пригласил Пэн Шуай на свой турнир в Анже
Пэн Шуай: «Я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал»
Китайская теннисистка отказалась от обвинений в адрес бывшего вице-премьера Поднебесной
Пэн Шуай / фото - cbc.ca
Китайская теннисистка Пэн Шуай отказалась от обвинений в сексуальном насилии в адрес бывшего вице-премьера Поднебесной Чжана Гаоли.
Цитирует Пэн Шуай Reuters:
«Хочу прояснить ситуацию: я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал. Тот пост в Weibo – мое личное дело. Возникло много недопонимания».
WTA временно отказывается от проведения каких-либо турниров на территории Китая и Гонконга.
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