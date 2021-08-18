Главный весельчак Тура вновь начал побеждать. Лучшие моменты Монфиса на турнире в Торонто
Пэр: «Когда на трибунах появились зрители, у меня вновь возникла мотивация»
Французский теннисист вышел уже в третий круг турнира в Цинциннати
Фото: News in 24
Французский теннисист Бенуа Пэр провел отвратительно первую половину сезона. 50-я ракетка мира проиграл до Wimbledon включительно 17 матчей из 20, но затем – выиграл девять из 15.
Пэр объясняет это появлением зрителей на трибуна, которые мотивируют его побеждать. Слова Бенуа приводит пресс-служба АТР:
«Все дело в том, что на трибунах появились зрители. Последние полтора года из-за пандемии на кортах не было атмосферы.
Мне трудно играть и выкладываться на сто процентов, когда никто этого не видит».
Пэр вышел в третий круг турнира серии Masters в Цинциннати, обыграв в последнем матче десятую ракетку мира Дениса Шаповалова.Напомним, украинская теннисистка повздорила с болельщиками.
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