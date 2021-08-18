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Пэр: «Когда на трибунах появились зрители, у меня вновь возникла мотивация»

Французский теннисист вышел уже в третий круг турнира в Цинциннати
Теннис ATP
18:39
Пэр: «Когда на трибунах появились зрители, у меня вновь возникла мотивация»
Фото: News in 24

Французский теннисист Бенуа Пэр провел отвратительно первую половину сезона. 50-я ракетка мира проиграл до Wimbledon включительно 17 матчей из 20, но затем – выиграл девять из 15.

Пэр объясняет это появлением зрителей на трибуна, которые мотивируют его побеждать. Слова Бенуа приводит пресс-служба АТР:

«Все дело в том, что на трибунах появились зрители. Последние полтора года из-за пандемии на кортах не было атмосферы.

Мне трудно играть и выкладываться на сто процентов, когда никто этого не видит».


Пэр вышел в третий круг турнира серии Masters в Цинциннати, обыграв в последнем матче десятую ракетку мира Дениса Шаповалова.

Напомним, украинская теннисистка повздорила с болельщиками.


Сергей Остапенко
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Бенуа Пэр

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