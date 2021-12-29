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Пэр: «Я уже 250 раз сдал положительный тест на COVID-19»
Француз рассказал, что вновь заразился коронавирусом
Фото: ATP
Бенуа Пэр (ATP, 46) признался в своем Twitter, что накануне Australian Open вновь заразился коронавирусом:
Привет, меня зовут Бенуа Пэр, и я в 250-й раз сдал положительный тест на COVID-19. По правде говоря, я больше не могу терпеть этот чертов коронавирус. Как я себя чувствую? Из-за коронавирусной инфекции у меня насморк. Но из-за всех этих карантинов в других частях света моя голова не очень хорошо себя чувствует. Нынешний год был непростым, следующий начинается так же.
Напомним, что для второй ракетки Украины Сергея Стаховского австралийский Шлем станет последним в карьере.
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