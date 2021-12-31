Медведев обыграл Чилича и принес России Кубок Дэвиса-2021
Переиграл и уничтожил. Подборка самых «умных» ударов от ATP
Что творили топовые теннисисты в 2021 году
Роджер Федерер / фото - Getty Images
Пресс-служба ATP на официальном YouTube канале опубликовала подборку лучших ударов сезона-2021, которые сумели обмануть топовых теннисистов.
В подборку вошли удары Даниила Медведева, Роджера Федерера, Ника Киргиоса, Рафаэля Надаля, а также одно удивленное лицо Новака Джоковича.
Напомним, Стали известны результаты жеребьевки ATP Cup-2022.
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