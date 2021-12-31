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Переиграл и уничтожил. Подборка самых «умных» ударов от ATP

Что творили топовые теннисисты в 2021 году
Теннис ATP
31 декабря 2021г. 19:05
Переиграл и уничтожил. Подборка самых «умных» ударов от ATP
Роджер Федерер / фото - Getty Images

Пресс-служба ATP на официальном YouTube канале опубликовала подборку лучших ударов сезона-2021, которые сумели обмануть топовых теннисистов.

В подборку вошли удары Даниила МедведеваРоджера Федерера, Ника Киргиоса, Рафаэля Надаля, а также одно удивленное лицо Новака Джоковича.

Напомним, Стали известны результаты жеребьевки ATP Cup-2022.

Михаил Рыбак
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Теги

Даниил Медведев Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович

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