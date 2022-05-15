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Перша ракетка світу – про виступ з синьо-жовтою стрічкою: «Однозначно я хочу показати свою підтримку українцям»

Швьонтек готується до запуску ініціативи, що допоможе народу України
Теннис WTA
21:37
Перша ракетка світу – про виступ з синьо-жовтою стрічкою: «Однозначно я хочу показати свою підтримку українцям»
Фото: j48tennis.net

Перша ракетка світу Іга Швьонтек висловилася щодо війни в Україні:

Я знаю, що на початку війни, коли, скажімо так, весь ажіотаж був трохи гучнішим, багато гравців виступали зі стрічками. Потім я зрозуміла, що деякі з них їх зняли, що досить дивно для мене, тому що війна все ще триває, люди все ще страждають. Я її носитиму, поки ситуація не стане кращою. Я такого не розумію. Тобто я розумію, як працюють медіа, що спочатку ажіотаж більший, потім він знижується. У будь-якому випадку я сподіваюся, що гравці будуть демонструвати більше підтримки.

З моєю родиною в Польщі все гаразд. Звичайно, що Польща відчуває ефект від війни трохи більше (ніж інші країни). Я не можу пережити цей досвід на собі, тому що я подорожую Європою, я була в США досить довго, коли війна почалася. Я знаю, що там тяжко. Я знаю, що польський народ підтримує українців. Я також маю намір показати свою підтримку і запустити одну ініціативу, яка, я сподіваюся, зможе щось змінити. Це моя мета. Я знаю, що давно вже про це говорила, але зараз можу оголосити офіційно. Однозначно я хочу показати свою підтримку українцям, як і вдома це робить кожний поляк.

Нагадаємо, що полька виграла 5 титул підряд.

Источник: btu.org.ua Олег Шумейко-младший
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