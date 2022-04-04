Надежда Киченок не заметила соперницу в финале квалификации в Чарльстоне
Первая победа с прошлого года. Завацкая удачно стартовала на турнире в США
Украинка в двух сетах обыграла соперницу из Китая
Катарина Звацкая / Фото - j48tennisУкраинская теннисистка Катарина Завацкая (№215 WTA) стартовала с победы на турнире WTA 500 в США. 22-летняя спортсменка в двух сетах обыграла Юань Юэ из Китая (№143 WTA) – 6:4, 6:2.
На корте теннисистки провели 1 час 25 минут. За это время Катарина подала один эйс при четырех двойных ошибках и реализовала 4 из 9 брейк-поинтов.
Завацкая прервала серию из трёх поражений и одержала победу впервые с сентября прошлого года.
Во втором круге соперницей Завацкой станет седьмая ракетка мира Каролина Плишкова.
Также с победы на турнире стартовала Ангелина Калинина.
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