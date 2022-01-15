Цуренко – машина! Итоги квалификации Australian Open
Первая ракетка мира опасается Цуренко, с которой ей предстоит сыграть на старте Australian Open
Эшли Барти поделилась ожиданиями от матча против украинки
15 января 21:10
Фото: Getty Images
Первая ракетка мира Эшли Барти поделилась ожиданиями от матча первого круга Australian Open против украинской теннисистки Леси Цуренко:
«Всегда тяжело играть против соперницы из квалификации, особенно – успешной в прошлом. Она знает, как побеждать в серьезных матчах, знает, как действовать в важных моментах, как играть и выигрывать матчи, как справляться со сложностями.
Выступление в квалификации помогло ей приспособиться к условиям. Мы уже играли друг с другом на этом турнире. Я, как всегда, выйду на корт и постараюсь сыграть в свой теннис. Уже жду понедельника – посмотрим, как оно будет».
Напомним, Цуренко стала единственной украинкой, которая удачно прошла квалификацию. Она также не в восторге от жребия.
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