Первая ракетка мира после триумфа в Аделаиде снялась с турнира в Сиднее ради Australian Open

Барти заявила, что ей нужно время на восстановление

Фото: Tennis Australia Первая ракетка мира Эшли Барти снялась с турнира серии WTA500 в Сиднее. Австралийка заявила в своих соцсетях, что ей нужно время на восстановление перед Australian Open:

К сожалению, я снимаюсь с соревнований в Сиднее, чтобы у меня было время на восстановление перед Australian Open. Прискорбно, что не смогу сыграть перед болельщиками из Сиднея в этом году. Отметим, что накануне Барти выиграла турнир серии WTA500 в Аделаиде.

Олег Шумейко-младший