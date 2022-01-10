Первая ракетка мира Барти выиграла турнир в Аделаиде
Первая ракетка мира после триумфа в Аделаиде снялась с турнира в Сиднее ради Australian Open
Барти заявила, что ей нужно время на восстановление
Фото: Tennis Australia
Первая ракетка мира Эшли Барти снялась с турнира серии WTA500 в Сиднее. Австралийка заявила в своих соцсетях, что ей нужно время на восстановление перед Australian Open:
К сожалению, я снимаюсь с соревнований в Сиднее, чтобы у меня было время на восстановление перед Australian Open. Прискорбно, что не смогу сыграть перед болельщиками из Сиднея в этом году.
Отметим, что накануне Барти выиграла турнир серии WTA500 в Аделаиде.
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