Марченко назвал причину своего неудачного выступления в Кубке Дэвиса
Первая ракетка Украины пропустит «разогревочный» турнир перед квалификацией AO
Илья Марченко не сыграет на «челленджере» в Траралгоне
12:57
Фото: ФТУ
Первая ракетка Украины Илья Марченко не сыграет на турнире серии ATP Challenger Tour в Траралгоне, Австралия (3-9 января).
При этом в списке участников в одиночном и парном разряде заявлен украинец Виталий Сачко.
Марченко выступил в квалификации Australian Open.
Напомним, ранее Марченко на своем Youtube-канале подвел итоги сезона.
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