Первая ракетка Украины завершил выступление на Australian Open

Илья Марченко проиграл на старте квалификации турнира

Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Илья Марченко завершил выступление на Australian Open. В первом раунде квалификации 34-летний теннисист проиграл Есукэ Ватануки – 4:6, 6:4, 1:6.

Матч продолжался 2 часа и 7 минут. За это время Марченко выполнил 5 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 11 эйсов, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов.

Таким образом, Марченко снова не сыграет в основной сетке турнира серии Большого шлема. Его лучший результат на Отрытом чемпионате Австралии – второй круг в 2010-11 годах.

В конце прошлого сезона теннисист рассказал, что его постоянно беспокоит травма колена и год он доигрывал с помощью инъекций.

Напомним, ранее Виталий Сачко вышел во второй круг квалификации, а Сергею Стаховскому только предстоит начать выступление на австралийском мэйджоре.

Превью квалификации Australian Open-2022 – украинский след в цифрах и фактах.