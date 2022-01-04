Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Первый шаг сделан. Осака удачно стартовала на турнире в Мельбурне-1

Титулованная японка не без проблем переиграла Корне
Теннис WTA
08:39
Первый шаг сделан. Осака удачно стартовала на турнире в Мельбурне-1
Наоми Осака / Фото - WTA
13-я ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака, в первом раунде турнира Melbourne Summer Set 1 не без труда переиграла француженку Ализе Корне со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

За чуть более 2 часа матча Осака оформила три эйса и три брейка, восемь раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 61-й номер рейтинга WTA Корне пять раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, шесть раз допустив двойную ошибку. 

После этой победы японки счет в личных встречах теннисисток стал 2:0.

Во втором раунде турнира в Мельбурне-1 Осака встретится или с хорваткой Петрой Мартич, или с бельгийкой Мариной Заневской.

Накануне украинка Катерина Бондаренко (WTA, 207) в финале квалификации турнира серии WTA 500 в Аделаиде проиграла Лючии Бронзетти (6:1, 6:7, 4:6).
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Наоми Осака Ализе Корне

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Осака провела первую тренировку в Австралии
Осака провела первую тренировку в Австралии
Теннис Grand Slam
29 декабря 2021г. 10:27
Осака прибыла в Мельбурн, чтобы сыграть впервые после US Open
Осака прибыла в Мельбурн, чтобы сыграть впервые после US Open
Теннис Grand Slam
28 декабря 2021г. 12:34
Осака вылетела в Австралию, чтобы сыграть на местной серии турниров
Осака вылетела в Австралию, чтобы сыграть на местной серии турниров
Теннис Grand Slam
27 декабря 2021г. 11:32
Осака провела тренировку на корте
Осака провела тренировку на корте
Теннис WTA
11 декабря 2021г. 20:00

Новости: Теннис

Цуренко проиграла в финале квалификации турнира в Мельбурне-2
Цуренко проиграла в финале квалификации турнира в Мельбурне-2
WTA
10:41
Экс-первая ракетка мира выбыл после первого раунда турнира в Мельбурне
Экс-первая ракетка мира выбыл после первого раунда турнира в Мельбурне
ATP
10:22
Свитолина неожиданно проиграла 130-й ракетке мира на старте турнира в Аделаиде
Свитолина неожиданно проиграла 130-й ракетке мира на старте турнира в Аделаиде
WTA
09:33
Германия, благодаря победе Зверева, одержала победу над США на ATP Cup
Германия, благодаря победе Зверева, одержала победу над США на ATP Cup
ATP
09:16
Первый шаг сделан. Осака удачно стартовала на турнире в Мельбурне-1
Первый шаг сделан. Осака удачно стартовала на турнире в Мельбурне-1
WTA
08:39
Свитолина проведет первый матч в новом сезоне. Во сколько начало?
Свитолина проведет первый матч в новом сезоне. Во сколько начало?
WTA
03 января 22:28
Циципас не уверен, что успеет полноценно восстановиться к Australian Open
Циципас не уверен, что успеет полноценно восстановиться к Australian Open
Grand Slam
03 января 19:48
Глава Australian Open сообщил, что некоторым игрокам предоставили медотвод от вакцинации
Глава Australian Open сообщил, что некоторым игрокам предоставили медотвод от вакцинации
Grand Slam
03 января 18:40
Сенсация! Квитова перед Australian Open проиграла 263-й ракетке мира
Сенсация! Квитова перед Australian Open проиграла 263-й ракетке мира
WTA
03 января 16:55
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Бокс Профессиональный бокс
02 января 04:30
Все новости