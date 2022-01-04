Осака провела первую тренировку в Австралии
Первый шаг сделан. Осака удачно стартовала на турнире в Мельбурне-1
Титулованная японка не без проблем переиграла Корне
Наоми Осака / Фото - WTA13-я ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака, в первом раунде турнира Melbourne Summer Set 1 не без труда переиграла француженку Ализе Корне со счетом 6:4, 3:6, 6:3.
За чуть более 2 часа матча Осака оформила три эйса и три брейка, восемь раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 61-й номер рейтинга WTA Корне пять раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, шесть раз допустив двойную ошибку.
После этой победы японки счет в личных встречах теннисисток стал 2:0.
Во втором раунде турнира в Мельбурне-1 Осака встретится или с хорваткой Петрой Мартич, или с бельгийкой Мариной Заневской.
Накануне украинка Катерина Бондаренко (WTA, 207) в финале квалификации турнира серии WTA 500 в Аделаиде проиграла Лючии Бронзетти (6:1, 6:7, 4:6).
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