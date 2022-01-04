Первый шаг сделан. Осака удачно стартовала на турнире в Мельбурне-1

Титулованная японка не без проблем переиграла Корне

Наоми Осака / Фото - WTA

13-я ракетка мира, японская теннисистка, в первом раунде турнира Melbourne Summer Set 1 не без труда переиграла француженкусо счетом 6:4, 3:6, 6:3.За чуть более 2 часа матча Осака оформила три эйса и три брейка, восемь раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 61-й номер рейтинга WTA Корне пять раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, шесть раз допустив двойную ошибку.После этой победы японки счет в личных встречах теннисисток стал 2:0.Во втором раунде турнира в Мельбурне-1 Осака встретится или с хорваткой, или с бельгийкойНакануне украинка(WTA, 207) в финале квалификации турнира серии WTA 500 в Аделаиде проиграла