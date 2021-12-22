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«Планирую выиграть Australian Open». Зверев хочет сместить Джоковича с позиции первой ракетки мира

Новак может и вовсе пропустить первый «Шлем» сезона
Теннис Grand Slam
12:09
«Планирую выиграть Australian Open». Зверев хочет сместить Джоковича с позиции первой ракетки мира
Александр Зверев / фото - Getty Images

3-я ракетка мира, немец Александр Зверев высказался о своих планах перед стартом нового сезона. Цитирует теннисиста портал ZDF.

«Если честно, у меня осталось всего две цели. Я хочу выиграть «Шлем» и стать первой ракеткой мира. Верю, что смогу этого добиться после Australian Open. Это мои главные планы на новый год».

Действующим лидером рейтинга ATP является серб Новак Джокович.

Напомним, власти Австралии не хотят пускать Джоковичана Australian Open из-за позиции игрока относительно обязательной вакцины.
Михаил Рыбак
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Теги

Australian Open Александр Зверев Новак Джокович

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