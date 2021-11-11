Плишкова сенсационно уступила бразильянке из квалификации на крупном турнире в США
Плишкова одолела Мугурусу на Итоговом турнире WTA
Чешка с победы стартовала в Гвадалахаре
Каролина Плишкова / Фото - latimes.comЧетвертая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, на групповом этапе Итогового турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика) не без проблем переиграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 4:6, 6:2, 7:6(6).
За 2 часа 28 минут матча Плишкова оформила восемь эйсов и четыре брейка, девять раз ошибившись при подаче. В свою очередь, Гарбинье восемь раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, трижды допустив двойную ошибку.
Отметим, что счет в личных встречах теннисисток стал 9:2 в пользу чешки.
Таким образом, у Плишковой теперь одна победа, а у Мугурусы – одно поражение.
Напомним, в другом матче группы Теотиуакан эстонка Анетт Контавейт переиграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 6:4).
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