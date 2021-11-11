Плишкова одолела Мугурусу на Итоговом турнире WTA

Чешка с победы стартовала в Гвадалахаре

Каролина Плишкова / Фото - latimes.com

Четвертая ракетка мира, чешская теннисистка, на групповом этапе Итогового турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика) не без проблем переиграла испанкусо счетом 4:6, 6:2, 7:6(6).За 2 часа 28 минут матча Плишкова оформила восемь эйсов и четыре брейка, девять раз ошибившись при подаче. В свою очередь, Гарбинье восемь раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, трижды допустив двойную ошибку.Отметим, что счет в личных встречах теннисисток стал 9:2 в пользу чешки.Таким образом, у Плишковой теперь одна победа, а у Мугурусы – одно поражение.Напомним, в другом матче группы Теотиуакан эстонкапереиграла чешку