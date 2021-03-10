Плишкова неожиданно проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Дохе
Плишкова сенсационно была разгромлена Пегулой на турнире в Дубае
Опытная чешка смогла забрать лишь 2 гейма
Каролина Плишкова / Фото - ESPN
Чешская теннисистка, ныне занимающая 6-строчку рейтинга WTA, Каролина Плишкова, неожиданно проиграла американке Джессике Пегуле (36-й номер рейтинга WTA) в третьем раунде турнира в Дубае (ОАЭ) со счетом 0:6, 2:6.
За чуть менее часа матча 28-летняя Плишкова оформила два эйса, семь раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт. В свою очередь, Пегула дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала шесть брейков.
После этой победы Пегулы счет в личных встречах теннисисток стал 2:0 в пользу американки.
В четвертьфинале турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Пегула сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс или француженкой Каролин Гарсия.
Напомним, ранее Элина Свитолина уступила Светлане Кузнецовой в своем стартовом матче турнира в Дубае.
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