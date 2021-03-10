Плишкова сенсационно была разгромлена Пегулой на турнире в Дубае

Каролина Плишкова / Фото - ESPN

Чешская теннисистка, ныне занимающая 6-строчку рейтинга WTA, Каролина Плишкова, неожиданно проиграла американке Джессике Пегуле (36-й номер рейтинга WTA) в третьем раунде турнира в Дубае (ОАЭ) со счетом 0:6, 2:6.





За чуть менее часа матча 28-летняя Плишкова оформила два эйса, семь раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт. В свою очередь, Пегула дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала шесть брейков.





После этой победы Пегулы счет в личных встречах теннисисток стал 2:0 в пользу американки.





В четвертьфинале турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Пегула сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс или француженкой Каролин Гарсия.



