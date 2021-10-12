Финалистка Wimbledon квалифицировалась на Итоговый турнир
Плишкова сенсационно уступила бразильянке из квалификации на крупном турнире в США
Третья ракетка мира зачехлила ракетку в третьем раунде соревнований в Индиан-Уэллсе
Каролина Плишкова / Фото: j48tennis.net
Третья ракетка мирового рейтинга Каролина Плишкова неожиданно проиграла на пути в четвертый круг турнира
серии WTA1000 в США Беатрис Хаддад Майе (WTA, 115) 3:6, 5:7.
Матч продлился два часа. Чешка отметилась 5 эйсами и 5 брейками при 12 ошибках на подаче. Бразильянка дважды подала навылет, выиграла 8 геймов на подаче соперницы и допустила 4 «двойных». Это был второй матч теннисисток – счет равный.
В следующем раунде бразильянка сыграет с Аннет Контавейт.
Комментарии 0