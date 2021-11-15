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Плишкова в чешском противостоянии переиграла Крейчикову на Итоговом турнире WTA

Правда, это не помогло ей выйти в полуфинал соревнований в Гвадалахаре
Теннис WTA
07:58
Плишкова в чешском противостоянии переиграла Крейчикову на Итоговом турнире WTA
Каролина Плишкова / Фото - eurosport
Четвертая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова не без проблем переиграла свою соотечественницу Барбору Крейчикову в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира WTA в Гвадалахаре – 0:6, 6:4, 6:4.

За чуть более чем 2 часа Плишкова оформила три брейка и 11 эйсов, 12 раз ошибившись при подаче. В свою очередь, третий номер рейтинга WTA Крейчикова четырежды брала подачу оппонентки, совершила четыре эйса и восемь двойных ошибок. 

Плишкова остается лидером в личных встречах теннисисток – 3:0.

Таким образом, Плишкова одержала свою вторую победу на турнире, однако не смогла завоевать себе право играть в полуфинале.

Напомним, в первом матче соревнований Плишкова одолела испанку Гарбинье Мугурусу.
Владимир Кириченко
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Каролина Плишкова Барбора Крейчикова Итоговый турнир WTA

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